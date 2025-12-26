Un hombre armado con un cuchillo ataca a pasajeros en el metro de París

Un hombre armado con un cuchillo atacó a varias mujeres en la línea 3 del metro de París, según el diario Le Parisien. Varias fuentes policiales confirmaron que el individuo sacó un arma blanca y apuñaló a tres mujeres en distintas estaciones de esta línea antes de darse a la fuga.

Los servicios de emergencia atendieron a las víctimas en el acto, que habían sufrido heridas leves. El presunto agresor fue finalmente arrestado en su domicilio, en la localidad de Sarcelles, a las afueras de la capital francesa. Según una fuente cercana a la investigación, la pista terrorista ha sido descartada. Las primeras pesquisas apuntan a que se trata de una persona con graves problemas psicológicos.