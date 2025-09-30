Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas: al menos 6 muertos

El sismo, con epicentro frente a la isla de Cebú y a solo 10 kilómetros de profundidad, provocó escenas de pánico, evacuaciones y algunos daños estructurales

Al menos seis personas murieron cuando un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas la noche del martes, informó la policía local.

El sismo de magnitud 6,9 sacudió la costa central de Filipinas este martes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se localizó en el mar, frente al extremo norte de la isla de Cebú, cerca de la ciudad de Bogo, que cuenta con más de 90.000 habitantes. El hipocentro se situó a tan solo 10 kilómetros de profundidad, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs).

Las autoridades locales advirtieron sobre una posible “leve alteración en el nivel del mar” y exhortaron a los residentes de las islas de Leyte, Cebú y Biliran a “mantenerse alejados de la playa y no acercarse a la costa”. Asimismo, se solicitó a la población “estar alerta ante olas de tamaño inusual” y se recomendó trasladarse a zonas de mayor altitud en caso necesario.