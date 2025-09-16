Un cuidador de zoológico fue devorado por una manada de leones en Tailandia

Jian Rangkharasamee tenía más de 30 años de experiencia al frente de visitantes en el Safari World Bangkok, de Tailandia

En un zoológico ubicado en Tailandia, un cuidador murió tras ser devorado por una mandada de leones. Con más de 30 años de experiencia en el Safari World Bangkok, Jian Rangkharasamee murió frente a los turistas, que quedaron horrorizados al presenciar el episodio.

El incidente, ocurrido en la mañana del miércoles 9 de septiembre, se produjo tras el descenso del cuidador de una camioneta en la zona donde se encontraban los animales salvajes, según reconstruyeron los medios locales, Nation Thailand y Bangkok Post.

Un cuidador de un zoológico tailandés fue atacado y asesinado por una manada de leones el 10 de septiembre.



Un cuidador de un parque de safari en Bangkok, se bajó del coche 🚗 para recoger algo y no se dio cuenta de que a unos metros estaba una leona que lo atacó pic.twitter.com/4VVHUBRPR1 — Julio @𝕿𝖊𝖑𝖊𝖌𝖗𝖆𝖋𝖎𝖆01🇪🇦 🇮🇱 (@Telegrafia01) September 16, 2025

La reconstrucción de los hechos, basada en testimonios y reportes policiales recogidos por Nation Thailand, detalla que el cuidador, de 58 años, salió de su automóvil y se agachó para recoger un objeto del suelo. Un león se le acercó desde unos 10 metros y lo atacó por la espalda, arrastrándolo al suelo.

Otros seis leones se sumaron, mientras los visitantes, incapaces de intervenir, tocaron las bocinas de sus automóviles y gritaron, intentando ahuyentar a los animales. El coronel Dr. Thawatchai Kanjanarin, excirujano del Hospital Phra Mongkutklao y testigo presencial, relató a Nation Thailand: “Mucha gente vio lo que estaba sucediendo, pero no sabía cómo ayudar”.

Rangkharasamee, quien se desempeñaba como supervisor y era conocido por su amabilidad y experiencia, había dedicado más de treinta años al cuidado de animales en Safari World Bangkok. Sadudee Punpugdee, director de protección de la vida silvestre del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, confirmó que el cuidador solía alimentar a los leones y fue atacado tras abandonar su coche.

El ataque se prolongó durante unos 15 minutos antes de que el personal logre dispersar a los leones y socorrer a la víctima. Rangkharasamee fue trasladado de urgencia al Hospital Intrarat, donde solo pudieron certificar su muerte, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Khan Na Yao y recogida por People.