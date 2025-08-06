Un búfalo de 1.300 kilos embistió y mató a un millonario norteamericano que estaba en un safari de caza en Sudáfrica

El animal, conocido como “Muerte Negra”, embistió a Asher Watkins a 56 kilómetros por hora

Un empresario millonario estadounidense de 52 años murió corneado por un búfalo del Cabo durante un safari de caza en Sudáfrica, después de que el animal de 1,3 toneladas lo embistiera a 56 kilómetros por hora en un ataque sorpresivo que le costó la vida de manera casi instantánea.

Según detalló People, Asher Watkins, comerciante de ranchos exclusivos de Texas, se encontraba rastreando al ejemplar junto con un cazador profesional del equipo de CV Safaris y un guía local el domingo pasado en la Concesión Bambisana, provincia de Limpopo.

El búfalo, que no había sido herido y permanecía sin ser detectado entre la vegetación espesa, cargó sin previo aviso contra el grupo de caza.

El animal, conocido localmente como “Muerte Negra”, atacó con tal velocidad que Watkins no tuvo oportunidad de defenderse.

El empresario era director de Watkins Ranch Group, una firma dedicada a la venta de ranchos con valores entre USD 1 millón y USD 39 millones aproximadamente. Era afiliado al grupo mundial Briggs Freeman Sotheby’s International Realty y miembro vitalici del Dallas Safari Club.