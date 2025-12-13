Tres muertos y dos heridos en ataque del crimen organizado contra un bar en Brasil

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un ataque a tiros registrado en la madrugada de este sábado en un bar del municipio de Jiquiriçá, interior del estado brasileño de Bahía (noreste), aparentemente producto de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, informaron autoridades policiales.

Según la Policía Militarizada, el crimen ocurrió en un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad. Los fallecidos son hombres de 22, 24 y 25 años.

Otras dos personas también fueron alcanzadas por los disparos, entre ellas el principal objetivo del ataque, quien recibió al menos ocho impactos en las piernas y permanece hospitalizado en estado estable, sin riesgo de muerte.