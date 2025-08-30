type here...
Tres detenidos tras la muerte de una persona después de una embestida intencionada con un coche en Francia

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Tres personas han sido detenidas tras un atropello intencionado contra un grupo de personas en Évreux, Francia, en el que ha muerto una de las víctimas, según han informado fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la cadena de televisión BFMTV.

El fallecido es un hombre y hay dos personas más con pronóstico crítico en el Hospital Universitario de Évreux. Hay dos detenidos, dos hombres y una mujer, según la Fiscalía, que ha abierto una investigación por homicidio y ha descartado motivos «terroristas o racistas», según BFMTV.

El atropello ocurrió en torno a las 4.00 horas del sábado frente a un bar de la ciudad de Évreux, a unos 100 kilómetros al noroeste de París, cuando el coche impactó contra un centenar de personas reunidas en el lugar.

