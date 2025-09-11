¡Tragedia! Por esta y otras razones los niños no deberían viajar en moto

Una niña de tres años perdió la vida luego de que la motocicleta en la que se movilizaba en compañía de un hombre, que aparentemente sería su padre, chocó con la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado en Aguachica, Cesar, Colombia.

El hecho fue captado por una de las cámaras de seguridad del lugar. En la grabación se vio como el vehículo se encontraba estacionado en una zona prohibida mientras a su lado transitan varias motocicetas cuyos pasajeros no llevaban casco de seguridad.

La menor viajaba en la parte frontal de la moto, lo que hizo que recibiera la totalidad del impacto en su pequeño cuerpecito.

Producto del fuerte choque, la niña cayó del vehículo mientras la maleta que cargaba quedó sostenida por uno de los componentes inferiores de la parte trasera del camión, posteriormente, se golpeó en la cabeza con el asfalto de la vía.

El hombre que manejaba la motocicleta, no sufrió ningún tipo de lesión, recogió rápidamente a la niña y desesperado pidió ayuda a los demás conductores que transitaban en el lugar.

A pesar que la pequeña fue llevada a un centro hospitalario, pereció por las graves lesiones.