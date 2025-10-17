Tragedia en Kenia: Estampida en funeral deja dos muertos y más de 160 heridos

Una lamentable tragedia se registró este viernes en el estadio nacional Nyayo, en Nairobi, durante el funeral de Estado del ex primer ministro y líder opositor keniano Raila Odinga.



Según informó la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), al menos dos personas perdieron la vida y 163 resultaron heridas tras una estampida ocurrida cuando parte de la multitud intentó acercarse al féretro para rendir homenaje al político.

“Hoy, 17 de octubre, tratamos a 163 pacientes en el estadio Nyayo y derivamos a 34. La mayoría presentaba traumatismos y fracturas. Dos vidas se perdieron en la estampida”, señaló MSF en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Equipos de la Cruz Roja de Kenia también participaron en la atención de emergencia, brindando primeros auxilios, apoyo psicosocial y trasladando a los heridos a diferentes hospitales de la capital.

“Fue un día difícil para nuestros equipos en el estadio Nyayo, respondiendo a una estampida que dejó a muchos necesitados de atención urgente”, indicó la institución humanitaria.

Las autoridades kenianas no han confirmado aún el número exacto de asistentes, pero medios locales reportan que el estadio estaba lleno al máximo de su capacidad. Los equipos de rescate permanecen en el lugar mientras continúa la evaluación de los daños y la atención médica a los afectados.