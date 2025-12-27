Tragedia en Acapulco: hallan muertos a tres estudiantes de Ingeniería Electromecánica que estaban desaparecidos

Los cuerpos de tres estudiantes de Electromecánica del Instituto Tecnológico fueron localizados en una zona de difícil acceso en la colonia Venustiano Carranza, tras días de protestas de sus familiares

Los cuerpos sin vida de tres estudiantes que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados en la parte alta de la colonia Venustiano Carranza, colindante con Silvestre Castro, arriba del fraccionamiento Mozimba, en la zona poniente de Acapulco.

El hallazgo se confirmó la mañana de este viernes, después del mediodía, en un área considerada de difícil acceso, donde incluso se ubican antenas de la Comisión Federal de Electricidad, así como cables de alta tensión, lo que complicó las labores iniciales de reconocimiento del lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un hombre que realizaba tareas de limpieza en la zona fue quien descubrió tres bolsas de plástico, las cuales estaban amarradas con cuerdas y contenían en su interior los cuerpos de tres hombres. Tras el hallazgo, dio aviso a las autoridades.