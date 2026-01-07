Trabajador muere tras quedar enganchado en máquina roscadora de tubos

El trabajador de una empresa pereció al quedar enganchado en una máquina roscadora de tubos, en China.

Este desafortunado episodio ocurrió en una fábrica acerera establecida en China, sin embargo, no se reveló la ubicación exacta ni la fecha en la que ocurrió, además, tampoco se reveló la identidad del trabajador que perdió la vida y esto se debe a que la grabación en cuestión, la cual, forma parte de la investigación formal.

En la grabación que circula en redes sociales se puede ver que el trabajador de la empresa camina entre máquinas y material terminado arrastrando un contenedor móvil, sin embargo, al llegar a cierto punto decide continuar su camino, pero en reversa para aparentemente tener una mejor movilidad en el reducido espacio.

La decisión fue fatal pues mientras caminaba hacia atrás no se dio cuenta de que chocaría contra una maquina roscadora de tubos, la cual, debido a su movimiento giratorio enganchó la camisa del empleado, quien comenzó a dar vueltas en la referida máquina debido a que ya no tuvo oportunidad de reacción.

Mientras el cuerpo del trabajador daba vueltas de forma descontrolada se golpeó contra el suelo y contra una pila de tubos que estaban a un costado de la máquina en distintas ocasiones.