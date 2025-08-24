Tormenta histórica deja dos muertos y un desparecido en Querétaro, México

Una lluvia extraordinaria cayó sobre la capital de Querétaro, en México, y sus municipios vecinos. Cayeron 80 milímetros de precipitación en pocas horas -cantidad que representa casi el triple de lo que los expertos consideran fuerte para esta región- provocando el desbordamiento de canales, arrasando calles enteras y cobrando la vida de dos personas, mientras otra sigue desaparecida, según reporta La Verdad Noticias en su cobertura del desastre natural.

Triple de lo normal: lluvia récord provoca inundaciones masivas y víctimas mortales en Querétaro

El personal de Protección Civil municipal encontró los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en la colonia Peñuelas. De acuerdo con información publicada por La Jornada, la fémina fue localizada sobre la avenida Paseo Constitución, mientras el cuerpo del hombre fue hallado en el camellón donde convergen Avenida Plateros y Paseo de la Constitución.

Las autoridades estatales también confirmaron que continúan con la búsqueda de una persona desaparecida, cuyo paradero aún se desconoce y es objeto de intensas labores de rastreo.

Las intensas precipitaciones causaron inundaciones severas en múltiples colonias, principalmente en Menchaca 1, Carrillo Puerto, Lomas de San Pedrito Peñuelas, San Pedrito Peñuelas I, El Sabino y Peñuelas, ubicadas en las delegaciones Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor. En estas zonas, según reportó La Verdad Noticias.

El agua ingresó a decenas de hogares y arrastró vehículos estacionados. La situación también fue crítica en los municipios de Corregidora y El Marqués, donde el nivel del agua subió hasta inundar 46 viviendas en La Cañada, obligando a las autoridades a habilitar albergues temporales para las familias afectadas, detalló por su parte La Jornada.

El sistema de drenaje colapsó completamente en la calle Obreros, donde la acumulación de basura obstruyó las tuberías y provocó el reventamiento de la carpeta asfáltica. Las instalaciones de la clínica 9 del IMSS en Carrillo Puerto y el recién inaugurado Centro de Empoderamiento para las Mujeres amanecieron con graves inundaciones.

Adicionalmente, el puente Venustiano Carranza que cruza el río Querétaro presenta daños estructurales significativos que deberán ser evaluados, según la información proporcionada por La Jornada.

El Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para apoyar en las labores de bombeo de agua y retiro de escombros en las zonas más afectadas. Paralelamente, las brigadas de emergencia lograron rescatar a cinco personas cuyo vehículo cayó en un dren pluvial ubicado en la prolongación Tecnológico, detrás de las instalaciones de Gerber, según detalló el mismo periódico.

Tragedia pluvial en Querétaro: dos fallecidos y decenas de viviendas anegadas

Con la temporada de lluvias aún activa, las autoridades insisten en recomendaciones básicas de seguridad para la población: No intentar cruzar corrientes de agua, mantener objetos de valor en lugares elevados y reportar inmediatamente cualquier situación al número de emergencias 911 para reducir los riesgos de nuevos incidentes.