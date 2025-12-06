Tiroteos en la frontera entre Afganistán y Pakistán dejan 5 muertos y 8 heridos, según autoridades

Un intercambio de disparos durante la noche entre las fuerzas afganas y las tropas paquistaníes a lo largo de su tensa frontera dejó cinco civiles afganos muertos y otros cinco heridos, mientras que tres civiles sufrieron lesiones en el lado paquistaní, dijeron el sábado funcionarios de ambos países.

Islamabad y Kabul se han acusado mutuamente de provocar el enfrentamiento que viola un frágil alto el fuego de dos meses.

Entre los fallecidos en la zona fronteriza próxima a la ciudad de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, había tres niños y una mujer, explicó Ali Mohammad Haqmal, jefe de información del distrito.

La policía de Pakistán y un funcionario hospitalario en la ciudad de Chaman, Mohammad Awais, apuntaron que tres personas, incluida una mujer, sufrieron lesiones a causa del tiroteo y bombardeo procedentes del lado afgano. De acuerdo con la policía, los choques duraron hasta el amanecer del sábado.

AP