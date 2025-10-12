Tiroteo masivo en bar de Carolina del Sur deja 4 muertos y 20 heridos

Un tiroteo masivo en un bar ubicado en una idílica isla de Carolina del Sur dejó 4 muertos y al menos 20 heridos, según informaron autoridades estadounidenses en uno de los incidentes de violencia armada más graves registrados recientemente en la región. El ataque ocurrió la madrugada del domingo en Willie’s Bar and Grill, en la isla St. Helena.

Un tiroteo masivo en bar de Carolina del Sur deja cuatro muertos y al menos 20 heridos durante la madrugada del domingo

«Múltiples víctimas y testigos corrieron hacia negocios y propiedades cercanas para buscar refugio de los disparos», señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort en un comunicado oficial publicado en la plataforma X.

Balance oficial de víctimas y heridos

Cuatro personas fueron halladas sin vida en el lugar del ataque y al menos otras 20 resultaron heridas por los disparos que se registraron durante el incidente. Entre los heridos, cuatro se encuentran en condición crítica en hospitales de la zona, luchando por sus vidas mientras reciben atención médica especializada.

Las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas mientras continúan con los procesos de notificación a familiares y la investigación del caso que ha conmocionado a la comunidad de la isla St. Helena.

«Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este hecho. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos», agregó el comunicado oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, reflejando el impacto que ha tenido este evento en la comunidad local.