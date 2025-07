Tiroteo en Irlanda del Norte deja un muerto y una mujer grave

Un tiroteo mortal ocurrió ayer en una casa ubicada en Rathfriland Road, en Banbridge, un pueblo pequeño ubicado en el condado de Down, a unos 40 kilómetros al suroeste de Belfast, Irlanda del Norte. Un hombre de 45 años, identificado como Michael Donnelly quien vivía en el lugar, fue asesinado a tiros en su interior.

Tiroteo mortal en Irlanda del Norte: Un hombre fue asesinado

Otra persona, una mujer de 38 años que podría ser familiar o su pareja, resultó herida de gravedad por los disparos por lo que fue trasladad de urgencia al Hospital Craigavon Area, donde ahora está en condición crítica pero estable, según reportó la BBC News.

La policía norirlandesa sospecha que fue un ataque dirigido, posiblemente por alguna disputa local o crimen organizado, aunque todavía no descartan que sea algo más personal o doméstico. Lo que sí han informado es que no parece tener tintes sectarios o políticos, que son comunes en la historia de esa región.

Cronología de los Hechos

Alrededor de las 10:30 pm, los vecinos oyeron varios disparos saliendo de la casa y llamaron rápido a emergencias. La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) llegó en cuestión de minutos y encontró a las víctimas adentro. Para las 23:00, ya habían declarado muerto al hombre en el mismo sitio, y a la mujer la evacuaron de inmediato.

Más tarde, a las 00:30, la PSNI emitió un comunicado oficial confirmando el tiroteo y pidiendo a la gente que mantuviera la calma. Y ya en la mañana del 24 de julio, como a las 05:00 am, dieron una conferencia de prensa corta donde mencionaron que buscan a un sospechoso que se fugó en un vehículo oscuro, posiblemente un SUV negro, de acuerdo con lo que publicó Reuters en su nota del mismo día.

Contexto

Irlanda del Norte ha tenido un aumento en estos incidentes de violencia armada durante los últimos años, muchas veces relacionados con grupos criminales que pelean por drogas o extorsión, a pesar de que el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 puso fin a la mayoría de los conflictos sectarios grandes.

Banbridge es un área mixta entre protestantes y católicos, y no es un lugar donde pasen estas cosas todos los días, pero en el condado de Down ya hubo casos parecidos en el año 2024, como un tiroteo no mortal en Newry en el mes de marzo.

Fuentes como The Guardian en su artículo de hoy explican que este evento podría encajar en una ola reciente de violencia en el norte de Irlanda, tal vez influenciada por tensiones después del Brexit y el comercio ilegal.

Y para ponerte en perspectiva, datos de la PSNI citados por Reuters indican que los tiroteos mortales en Irlanda del Norte han subido un 15% en 2025 comparado con el año anterior, con cuatro incidentes fatales hasta ahora.

El detective inspector John Caldwell de la PSNI dijo en una declaración reportada por BBC News: «Este es un acto de violencia sin sentido que ha destrozado una familia. Estamos tratando esto como un asesinato y pedimos a cualquiera con información que se comunique«.

Por su lado, el alcalde del Armagh City, Banbridge and Craigavon Borough Council, Paul Greenfield, expresó sus condolencias y llamó a la unidad, diciendo que Banbridge es una comunidad pacífica y que esto nos recuerda la necesidad de estar atentos contra la violencia, según lo que cubrió RTE en su nota del mismo día.

Hasta ahora, la PSNI tiene acordonada la zona y equipos forenses están revisando la escena del crimen, esperando resultados de una autopsia en las próximas horas para confirmar cómo murió el hombre. No hay arrestos confirmados, pero buscan a un tipo de unos 30 a 40 años que vieron huyendo, y han descartado por el momento cualquier vínculo con terrorismo.

Además, Associated Press (AP) en su reporte de hoy menciona que la víctima tenía antecedentes menores por delitos no violentos, lo que podría dar pistas sobre un móvil personal. La policía está pidiendo videos de cámaras de seguridad o testimonios de los vecinos para avanzar en la investigación.