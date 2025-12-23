Tiroteo en fiesta en Miami Gardens deja dos muertos y un herido

Dos personas murieron y una más resultó herida tras un tiroteo registrado la madrugada de este martes durante una fiesta en la ciudad de Miami Gardens, informaron autoridades policiales.

La policía de Miami Gardens detalló que los oficiales fueron despachados alrededor de las 12:45 de la madrugada al bloque 1900 de Northwest 175th Street, luego de recibir múltiples reportes de disparos.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a tres personas con heridas de bala. El hecho ocurrió durante una fiesta que se realizaba en una vivienda alquilada a través de Airbnb.

Personal de Miami-Dade Fire Rescue trasladó a una de las víctimas por vía terrestre, mientras que las otras dos fueron llevadas en helicóptero a un hospital local. Posteriormente, las autoridades confirmaron que dos de los heridos fallecieron en el centro asistencial.

La policía informó que una de las víctimas mortales era un adolescente y la otra un adulto. El sobreviviente también es un adolescente.

De acuerdo con la investigación preliminar, las autoridades buscan a tres hombres enmascarados presuntamente vinculados al ataque. La policía señaló que el tiroteo parece ser un hecho aislado y aseguró que no existe una amenaza activa para la comunidad.

Una vecina del sector relató que escuchó música poco antes de los disparos, lo que la dejó impactada, ya que describió el área como un vecindario tranquilo.

Por su parte, el propietario del inmueble alquilado declaró, bajo condición de anonimato, que no había autorizado la realización de la fiesta en su propiedad.

El motivo del tiroteo continúa bajo investigación y hasta el momento no se han brindado más detalles oficiales.