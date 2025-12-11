Tiroteo en estudio de grabación en Nueva Jersey deja dos muertos

La Fiscalía del condado de Essex investiga una balacera que dejó el miércoles en la noche 2 personas muertas y otras 2 heridas en Newark.

Los investigadores dicen que el tiroteo se registró a eso de las 8:30 p. m. en Clinton Avenue, cerca de South 17th Street, en el distrito sur, donde hay un estudio de grabación, aunque no se ha confirmado que aquí ocurrió el incidente.

Las imágenes muestran a una persona con dificultad para caminar, cojeando en la calle mientras recibe ayuda de 2 paramédicos debido a una aparente herida en su pierna. También se ve el traslado de una persona en camilla recibiendo primeros auxilios.

Hasta el momento no se ha confirmado que pudo haber sido la causa del tiroteo.

La policía aún busco a un posible sospechoso.