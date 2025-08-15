Tiroteo en Costa Rica deja tres muertos y dos heridos graves

Una balacera frente a un centro comercial en Santa Ana, San José, dejó tres personas muertas y tres heridos graves.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:16 p.m. en la localidad de Pozos.

Según la Cruz Roja Costarricense, cuando los paramédicos llegaron al lugar encontraron a varias personas heridas por arma de fuego.

Dos de los ofendidos murieron dentro de un restaurante del lugar, mientras que el tercero quedó tendido en vía pública.

Al sitio se desplazaron dos Unidades de Soporte Avanzado y una Unidad Básica de la Cruz Roja Costarricense, quienes brindaron atención de emergencia a las víctimas.

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena y mantiene un operativo en la zona para dar con los responsables.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.