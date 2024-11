Tiroteo en centro comercial de Arkansas deja tres heridos durante caos del Black Friday

Este viernes 29 de noviembre, un tiroteo en el centro comercial Park Plaza en Little Rock, Arkansas, dejó tres personas heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:45 p.m. durante las compras del Black Friday, generando pánico entre los compradores. La disputa entre dos individuos, conocidos previamente, fue la causa del altercado, descartándose que se tratara de un tirador activo, según el portavoz de la policía local, Mark Edwards.

Las lesiones de las tres personas afectadas no fueron graves y no se reportaron víctimas mortales. Las autoridades confirmaron que las heridas no ponían en riesgo la vida de los afectados. La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió evacuar el centro comercial y asegurar la zona, evitando mayores consecuencias.

De acuerdo con testigos, el caos se desató cuando los compradores y empleados buscaban refugio tras escuchar los disparos. Agentes armados ingresaron al lugar mientras los servicios médicos atendían a los heridos. Aunque las investigaciones continúan, no se ha revelado la identidad de los sospechosos ni las circunstancias exactas del altercado.