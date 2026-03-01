Tiroteo en bar de Texas deja 3 muertos y 14 heridos

Un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de Texas (EEUU) terminó con la muerte de tres personas, entre ellas el responsable de los disparos, y 14 heridos de diversa consideración, según informó la Policía. El incidente generó pánico entre los asistentes al establecimiento nocturno.

Tres muertos tras tiroteo en Austin, Texas: agresor abatido

El incidente ocurrió en un bar de la ciudad de Austin a las 02.00 de la madrugada, cuando un hombre armado se presentó en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.

Tres agentes de Policía que se encontraban en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según confirmó el alcalde de Austin, Kirk Watson, en rueda de prensa recogida por la cadena ABC. La rápida respuesta policial evitó que el número de víctimas fuera mayor.

Los 14 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos con lesiones de diversa gravedad. Algunos se encontraban en estado crítico, mientras que otros presentaban heridas menos severas causadas por los disparos o la estampida que se produjo cuando la gente intentó huir del lugar.

La Policía comenzó una investigación sobre los motivos del incidente, aunque por el momento no se descartó ninguna hipótesis sobre las razones que llevaron al agresor a perpetrar el ataque en el establecimiento nocturno de Austin.