Tirador activo en una Oficina de Sheriff en EE.UU.

Las autoridades de Wallace (Idaho, EE.UU.) instan a los residentes a evitar el centro de la ciudad.

Las fuerzas del orden respondieron este viernes por la noche a informes de un tirador activo en la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone en la ciudad de Wallace, (Idaho, EE.UU.)

La Oficina del Sheriff del Condado de Mineral confirmó la situación e informó que están enviando refuerzos para ayudar a las autoridades de Wallace.

«Los informes en línea sobre un tirador activo en la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone, en Wallace, Idaho, son ciertos. Estamos enviando refuerzos para ayudar a nuestro vecino. Por favor, oren por todas las fuerzas del orden. ¡Y manténganse alejados del centro de Wallace si es posible!», reza un comunicado.

Dos personas resultaron tiroteadas dentro de la Oficina del Sheriff y fueron trasladadas a un hospital, mientras un tercer herido podría seguir adentro, según una fuente citada por Shoshone News Press. Se desconoce la gravedad de sus heridas.