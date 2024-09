Tifón Yagi causa decenas de muertos y desaparecidos tras su devastador paso en Birmania

El tifón Yagi causó un gran desastre en Birmania luego de haber causado destrozos a su paso por Vietnam, Tailandia y Laos, dejando más de 260 muertos en su camino.

Según la televisión estatal de Birmania, ya son al menos 74 los fallecidos por las inundaciones y derrumbes que causó este poderoso tifón. Y eso no es todo, hay 89 personas desaparecidas. Además, hay casi 240,000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares.

El agua ha inundado las zonas bajas de Mandalay, Bago, el estado de Shan y hasta la mismísima capital, Naypyitaw.

Han caído 24 puentes, 375 escuelas están dañadas, y hasta un monasterio budista se vino abajo. Así mismo, más de 65,000 viviendas quedaron hechas un desastre.

Massive flood due to heavy rainfall after typhoonyagi in #Myanmar

September 14.2024#FloodInMyanmar #FloodingInBurma pic.twitter.com/W5kOWDEEGc