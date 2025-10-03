Tifón Matmo azota Filipinas y agrava la crisis tras sismo y tormentas previas

El tifón Matmo azotó el norte de Filipinas, dificultando la respuesta a un sismo y dos tormentas previas, dejando a miles de personas evacuadas y causando daños significativos en la infraestructura.

Un tifón azotó el norte de Filipinas el viernes y complicó la respuesta del país a un sismo letal que remeció una provincia del centro y a dos tormentas recientes.

Matmo tocó tierra en la localidad de Dinapigue, en la provincia de Isabela, procedente del océano Pacífico con vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros/hora (81 millas por hora) y se dirigía hacia el noroeste sobre un vasto valle agrícola y regiones montañosas, donde se evacuó a residentes de algunos pueblos propensos a inundaciones y deslaves.

Las escuelas suspendieron las clases y se prohibió que buques mercantes y pesqueros se hicieran a la mar en la trayectoria del meteoro. De acuerdo con los meteorólogos filipinos, la tormenta podría llegar al mar de China Meridional el sábado rumbo al sur de China.

El observatorio meteorológico de Hong Kong dijo que Matmo pasaría por el territorio en su trayectoria prevista hacia la isla de Hainan y la provincia de Guangdong, en el territorio continental chino, durante el fin de semana.