Terremoto dejó ocho muertos en Bangladesh

Un terremoto en Bangladés, de magnitud 5,5, sacudió el noreste de Daca y causó al menos ocho muertos y un centenar de heridos, según un balance del gobierno.

El sismo de magnitud 5,5 se produjo a las 10:38 de la mañana del viernes 21 de noviembre, cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Departamento Meteorológico de Bangladés reportó a su vez un sismo de magnitud 5,7 con epicentro en la ciudad de Madhabdi, en el distrito de Narsingdi. El temblor se sintió durante 26 segundos, precisó.