Terremoto de magnitud 7,6 sacude Japón y enciende alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6 se ha registrado este lunes frente a la costa este de la prefectura japonesa de Aomori y encendió la alerta de tsunami, según comunicó la Agencia Meteorológica nipona.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad intermedia de 50 kilómetros.

Las autoridades también han emitido alerta de tsunami para zonas del Pacífico, en particular, las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. Se esperan olas de aproximadamente 3 metros de altura y se insta a los residentes de la zona costera a evacuar inmediatamente.

Además, debido al terremoto, se suspendieron los servicios de la red de líneas de ferrocarril de alta velocidad Shinkansen de Tohoku, en el noreste del país.