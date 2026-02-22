Terremoto de magnitud 7.1 sacude el norte de Borneo

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió hoy la región de Kota Belud, en el estado de Sabah (norte de la isla de Borneo, Malasia), sin que por el momento se informara de víctimas o daños materiales. El seísmo se produjo en la madrugada del lunes hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Sismo de magnitud 7.1 se registra en Malasia a 620 km de profundidad

El epicentro se localizó a unos 55 kilómetros al noroeste de Kota Belud, a una profundidad de aproximadamente 620 kilómetros.

Dada la profundidad del movimiento telúrico, no se espera que tenga consecuencias para la población o la infraestructura de la región. Las autoridades no emitieron, hasta el momento, avisos de tsunami ni alertas adicionales que obliguen a evacuaciones o medidas de emergencia.

Los terremotos profundos, aunque pueden alcanzar magnitudes considerables, generalmente causan menos daños en la superficie que los sismos superficiales debido a la distancia que las ondas sísmicas deben recorrer antes de alcanzar la corteza terrestre donde se encuentran las poblaciones humanas.