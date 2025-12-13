Temporal deja al menos 11 muertos y daños generalizados en la Franja de Gaza

Alrededor de cinco personas murieron y otras resultaron heridas tras el colapso de una casa que albergaba a familias desplazadas en la ciudad de Beit Lahiya.

Al menos 11 palestinos han muerto desde el jueves a causa de un fuerte temporal que azota a la Franja de Gaza, tanto por el colapso de edificios a causa de las lluvias como por el frío, según fuentes médicas y el servicio de emergencias de Defensa Civil.

Alrededor de cinco personas murieron y otras resultaron heridas tras el colapso de una casa que albergaba a familias desplazadas en la ciudad de Beit Lahiya, en el norte del territorio palestino.