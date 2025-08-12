Suman nueve los desparecidos en Brasil por explosión en fábrica de alimentos

A nueve asciende hasta ahora la cifra de desparecidos por la detonación que ocurrió hoy en una empresa de materiales explosivos, en la región metropolitana de Curitiba, capital del sureño estado brasileño de Paraná.

Un restaurante y una fábrica de alimentos, ubicados cerca de la industria Enaex Brasil, sufrieron daños estructurales y fueron cerrados tras el estallido que también dejó heridos.

Del total de desaparecidos, seis son hombres y tres mujeres, según Enaex, que aún desconoce el número de muertes.

La empresa también informó que, hasta la fecha, siete personas resultaron lesionadas.

Por el derrumbe de la estructura y el riesgo de que cayera sobre las personas, tuvo que cerrar el restaurante cercano.

Además, una empresa de alimentos sufrió varias roturas de ventanas por la corriente de aire y una fuga de gas, y tuvo que ser evacuada. Durante el turno, 130 personas suspendieron sus labores.