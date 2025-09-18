Suman 21 muertos por explosión de pipa en México

Las víctimas mortales siguen aumentando más de una semana después del siniestro
La cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa continúa en aumento tras más de una semana. La Secretaría de Salud capitalina ha dado a conocer esta jueves una nueva víctima mortal, con lo que ya suman 21 personas fallecidas por el accidente. Se trata de Norma Chávez Ortega, de 50 años, quien permanecía internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Del total de decesos, 18 corresponden a hombres y tres a mujeres. Aún permanecen 26 personas hospitalizadas y otras 36 han sido dadas de alta.