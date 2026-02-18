Apuñaló 70 veces a embarazada y quemó su casa en Illinois, Estados Unidos

Eliza Morales, de 30 años y con cinco meses de embarazo, fue asesinada a puñaladas el pasado 26 de enero del 2026, en su domicilio durante un encuentro para concretar la venta de una camioneta a través de una plataforma de mercado en línea, en Downers Grove, en Illinois, Estados Unidos.

La tragedia comenzó cuando el comprador, un joven de 19 años identificado como Nedas Revuckas, llegó al edificio de Morales para realizar el intercambio de placas y la firma de los papeles del vehículo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer le entregó un destornillador y, minutos después, las imágenes muestran al sujeto ingresando al departamento con la herramienta en la mano. Poco después se observa una pelea dentro de la vivienda y luego comienza a salir humo.

Cuando los bomberos y la Policía ingresaron al departamento, encontraron a Morales sin vida en el piso. La autopsia reveló que sufrió unas 70 puñaladas, la mayoría en la cabeza y el cuello. El perro de la familia también fue apuñalado, pero sobrevivió.

La investigación reveló que Revuckas había comprado una camioneta Ford Ranger 1994 al esposo de la víctima. Según su propia confesión, estaba molesto por el estado del vehículo y decidió descargar su frustración contra Morales. El ataque no se detuvo ni siquiera cuando ella le dijo que estaba embarazada. Después de matarla, el agresor prendió fuego a la cocina y escapó.

Revuckas fue detenido en su domicilio y ahora enfrenta cargos que podrían condenarlo a cadena perpetua: asesinato en primer grado, homicidio intencional de un feto, robo armado, incendio provocado y crueldad animal.