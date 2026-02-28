Suben a 66 los muertos por las lluvias en el sureste de Brasil

El número de muertos por las lluvias en el sureste de Brasil subió a 66, mientras tres personas continúan desaparecidas en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais, informaron este sábado fuentes oficiales.

Los equipos de rescate intensificaron las operaciones en el quinto día de búsquedas, gracias a la mejora de las condiciones climáticas, aunque persiste el riesgo de deslizamientos debido a la humedad del terreno.

Según el Cuerpo de Bomberos regional, este sábado localizaron a otra de las personas desaparecidas en Juiz de Fora, municipio de cerca de medio millón de habitantes que concentra el mayor número de víctimas, ahora con 60 fallecidos.