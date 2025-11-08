Suben a 17 los muertos por derrumbe en mina de oro en el Congo

Al menos 17 personas perdieron la vida y tres resultaron con vida luego de un terrible derrumbe ocurrido en una mina de oro en el este de la República Democrática del Congo, producto de las fuertes lluvias que azotaron la zona durante la noche del jueves.

El trágico hecho se registró en la mina conocida como “G20”, en la localidad de Lugushwa, provincia de Kivu del Sur, donde una parte del terreno se vino abajo sepultando a los trabajadores.

Según confirmó Mukamba Milenge, presidente interino del Marco de Coordinación de la Sociedad Civil del territorio de Mwenga, los propios mineros iniciaron las labores de rescate y lograron recuperar cinco cuerpos más, elevando el número de fallecidos de 12 a 17.