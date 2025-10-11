Sube a 37 la cifra de muertos por lluvias en México

Las intensas lluvias provocadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla han dejado 37 personas fallecidas y más de 33 mil viviendas dañadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro.

El gobierno mexicano informó que 117 municipios resultaron afectados, con ríos desbordados, derrumbes y carreteras interrumpidas.

En Veracruz, se reportan 55 municipios con daños y 19 refugios activos; en Puebla, 16 mil casas afectadas y 83 deslaves; en Hidalgo, más de mil viviendas dañadas y 308 escuelas afectadas.

La Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional aplican los planes de emergencia DN-III-E y Plan Marina para atender a las familias damnificadas.

La Comisión Federal de Electricidad trabaja para restablecer el servicio a miles de usuarios que siguen sin luz en distintas regiones del país.

Las autoridades mantienen la alerta ante posibles nuevas lluvias en las próximas horas.