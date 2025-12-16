Sube a 26 los casos de jabalíes muertos por peste porcina en Barcelona

A 26 se elevó la cifra de jabalíes muertos por la peste porcina africana (PPA), dentro de los seis kilómetros de la zona cero, en Cerdanyola del Vallés, en Barcelona, España.

Medios locales reportan que otros 208 cadáveres de animales han sido encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultado negativos.

Sobre el origen del brote, las autoridades esperan recibir en las próximas horas los resultados de la auditoría encargada al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA, en sus siglas en catalán), que debe analizar si ha sido posible una fuga del virus de una de sus instalaciones.