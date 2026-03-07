Seis muertos, decenas de heridos tras el paso de tornados que arrasaron en Michigan y Oklahoma

La fuerza de los tornados y tormentas dejó muertos, viviendas destrozadas y una población traumatizada, mientras persiste la amenaza de nuevos episodios extremos en el país

Al menos seis personas murieron y varias comunidades del medio oeste y centro-sur de Estados Unidos sufrieron daños e interrupciones generalizadas el viernes, tras una serie de tornados, tormentas y ráfagas de viento que arrasaron viviendas, provocaron caídas de árboles y alteraron el suministro eléctrico. La situación marca el inicio de una temporada que amenaza con nuevos eventos extremos.

Según la cadena de noticias estadounidense CBS News, la respuesta de emergencia movilizó a autoridades estatales y locales. Al mismo tiempo, se advirtió sobre el riesgo persistente de tormentas graves para más de 25 millones de personas desde Texas hasta Wisconsin, con temperaturas elevadas inusuales previstas para el fin de semana en el sur del país.

La cadena CBS News indicó que el viernes se implementaron operativos de emergencia en las zonas más afectadas, en respuesta a los informes de destrucción de inmuebles y de la elevada cantidad de personas bajo amenaza meteorológica.