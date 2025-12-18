Seis muertos al estrellarse avioneta en Carolina del Norte, EEUU

Seis personas murieron hoy al estrellarse una avioneta privada mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte, región sur de Estados Unidos.

Según reportes vespertinos de medios de prensa, el siniestro, que ocurrió poco después de las 10:15 a.m., hora local, involucró a un Cessna C550.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigarán las causas del siniestro.

El Aeropuerto Regional de Statesville se encuentra a unos 72 kilómetros al norte de la ciudad de Charlotte.

En una breve conferencia de prensa la tarde de este jueves, las autoridades compartieron pocos elementos acerca del incidente aéreo. “No tenemos información sobre ninguna causa”, dijo el gerente del aeropuerto, John Ferguson.