Internacionales

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El terremoto ocurre semanas después de un fuerte temblor de 8,8 que se produjo en la misma zona

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, la madrugada del viernes, sacudiendo edificios y obligando a las autoridades a emitir una alerta de tsunami. Unas horas después la alerta fue levantada.

Vídeos publicados en redes sociales rusas mostraban muebles y lámparas temblando en viviendas, mientras que otro mostraba un coche aparcado balanceándose en una calle.

El sismo se produjo a 128 kilómetros al este de la capital de la región, Petropavlovsk-Kamchatsky, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

