Sargento del Ejército es asesinado dentro de autobús en Colombia

El sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros Maigual, integrante del Ejército que había sido reportado como desaparecido fue hallado muerto dentro de un bus incinerado en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en Colombia.

A eso de las 5:00 de la tarde del lunes, el autobús de transporte público que cubría la ruta San Vicente del Caguán, Bogotá, fue interceptado por sujetos armados que obligaron a los pasajeros a descender el vehículo para posteriormente prenderle fuego.

“Me hicieron bajar del vehículo, me dijeron que me fuera hacia la parte de adelante del carro y que no mirara hacia atrás”, expresó Jhon Jennedy Criollo, conductor del automotor incinerado