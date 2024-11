Retiran más de 167 mil libras de carne molida en EE.UU. por posible contaminación con E. coli

Un total de 167,200 libras de carne molida fresca y congelada serán retiradas del mercado debido a una posible contaminación con la bacteria Escherichia coli (E. coli), informó el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La medida afecta a más de 100 productos procesados por la empresa Wolverine Packing Co., ubicada en Detroit, tras reportarse casos de intoxicación en Minnesota relacionados con el consumo de estos productos.

La investigación comenzó luego de que un grupo de personas en Minnesota reportara síntomas después de ingerir carne molida. Pruebas realizadas confirmaron la presencia de E. coli en muestras de Wolverine Packing Co.

Hasta el momento, se han identificado 15 casos de enfermedades asociadas, con síntomas que se manifestaron entre el 2 y el 10 de noviembre. Las autoridades instaron a los restaurantes a revisar sus refrigeradores y desechar cualquier producto afectado.

Entre las marcas involucradas en la retirada se incluyen 1855 Beef, Davis Creek Meals, Farmer’s Choice, Heritage Restaurant Brands y Cheney Brothers, Inc., además de la propia Wolverine Packing Co. Estos productos se distribuyeron a restaurantes en todo el país, aumentando la preocupación por posibles nuevos casos si no se eliminan adecuadamente.

La bacteria E. coli, aunque común en los intestinos de personas y animales, puede ser peligrosa en ciertas cepas, causando síntomas como diarrea con sangre, retortijones abdominales, fiebre y deshidratación. El USDA recordó que los síntomas suelen aparecer entre dos y ocho días después de consumir alimentos contaminados y destacó la importancia de seguir buenas prácticas de seguridad alimentaria para evitar riesgos mayores.