República Democrática del Congo en alerta por brote respiratorio que deja 71 muertos

La República Democrática del Congo (RDC) se enfrenta a una crisis de salud pública tras la detección de una enfermedad de origen desconocido en la remota zona de Panzi, en la provincia de Kwango.

Según el ministro de Salud Pública, Samuel Roger Kamba Mulamba, hasta ahora se han registrado 382 casos, incluidos al menos 71 fallecimientos confirmados. La enfermedad, con síntomas respiratorios como fiebre, tos, dificultad para respirar y anemia, ha generado una alta preocupación, especialmente entre menores de cinco años, que representan el 40% de los casos.

Aunque las autoridades han descartado preliminarmente que sea COVID-19 debido a la tasa de mortalidad observada (7.5%-8%), aún no han determinado si la causa es viral o bacteriana.

Las muestras enviadas a laboratorios especializados tardarán entre 24 y 48 horas en arrojar resultados definitivos, lo que mantiene a la población y las autoridades en estado de alerta. «Es una epidemia que debemos vigilar de cerca», enfatizó el ministro Mulamba, subrayando las vulnerabilidades de la región, como la malnutrición infantil y la coexistencia con otras enfermedades como sarampión, paludismo y gripe estacional.

La situación se agrava debido a las limitaciones de infraestructura sanitaria en Panzi, donde no hay capacidad de laboratorio ni herramientas avanzadas para tratar enfermedades respiratorias graves.

