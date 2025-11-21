Reportan que varias personas fueron baleadas en una fiesta navideña en EE.UU.

Varias personas recibieron disparos durante la iluminación anual del árbol de Navidad en la ciudad de Concord, Carolina del Norte, EE.UU., informan medios locales.

El tiroteo ocurrió el viernes poco antes de las 19:30, hora local. Las autoridades cancelaron el evento y pidieron a los conductores que buscaran rutas alternativas. No se han revelado detalles sobre el tiroteo ni cuántas personas resultaron heridas. La Policía acudió al lugar de los hechos y videos del siniestro se difunden en redes sociales.