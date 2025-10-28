Récord de lluvias en Vietnam deja las calles del centro del país convertidas en ríos

Las peores lluvias registradas en la historia de Vietnam sumergieron el centro del país, convirtiendo calles en ríos y obligando a evacuaciones masivas en las icónicas ciudades de Hue y Hoi An, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El departamento meteorológico vietnamita reportó un récord sin precedentes: 1,085.8 milímetros de lluvia en solo 24 horas en la ciudad de Hue, marcando el nivel más alto jamás registrado en el país asiático.

El emblemático río Perfume de Hue alcanzó niveles alarmantes de 4.62 metros, inundando 32 de las 40 áreas residenciales de la antigua capital imperial. Los medios estatales reportaron escenas surrealistas donde residentes navegaban por lo que antes eran calles usando botes improvisados, mientras el agua les llegaba a la cintura en algunas zonas.

En la encantadora Hoi An, conocida por su arquitectura histórica, la situación fue igual de dramática. Las aguas del río Hoai subieron casi 2 metros, obligando a evacuar turistas en botes durante el lunes. Las imágenes de visitantes siendo rescatados entre las aguas turbulentas dieron la vuelta al mundo, mostrando la crudeza de estas inundaciones históricas.

El sistema ferroviario nacional colapsó temporalmente cuando las vías entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh quedaron inundadas, afectando a miles de pasajeros varados. Las autoridades tomaron medidas sin precedentes: Colocaron 19 vagones de tren cargados con 980 toneladas de piedras sobre un puente clave para evitar que las corrientes lo arrastraran, según reportaron los medios estatales vietnamitas.

El servicio meteorológico había advertido sobre el peligro inminente mientras la tormenta Fengshen se acercaba a las costas, pero pocos anticiparon la magnitud del desastre. «Estamos ante precipitaciones extraordinarias que superan todos los registros históricos», explicó un portavoz del centro de alertas climáticas a la prensa local.

Con casi mitad de su población viviendo en zonas de riesgo, Vietnam es uno de los países más vulnerables a inundaciones en el mundo. Sin embargo, estas lluvias han demostrado que incluso las medidas preventivas pueden ser insuficientes ante eventos climáticos extremos.

Days of heavy rain causes severe flooding across central Vietnam pic.twitter.com/kP77flYMVJ — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 28, 2025