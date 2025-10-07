Raptan a dos niños frente a una universidad de México

Conmoción ha causado en México el video en que se observa cómo se llevan por la fuerza a dos menores de edad, frente a la Universidad de Ixtlahuaca, en el municipio de Ixtlahuaca.

Según se observa en las imágenes, cuatro adultos aparecen en la calle Ignacio Allende para sacar a los niños mientras estaban solos.

La hermana intentó resistirse, pero fue cargada por un hombre y retirada de una lavandería donde había entrado. Luego vecinos aseguraron que se los llevaron en un automóvil negro.

La comunidad pidió intervención policial, pero luego las autoridades aclararon que se trata de un conflicto entre dos familias. Ahora «darán seguimiento y determinarán lo conducente» sobre el caso, apuntó el Gobierno de Ixtlahuaca.

Por su parte, el padre ya denunció que las personas captadas en el video lo amarraron de manos y pies mientras agarraban a sus hijos. Según el denunciante, uno de los hombres es el hermano de su expareja.