India: Quemó viva a su esposa por tener la “piel oscura”

Un hombre identificado como Kishandas, fue condenado a muerte tras ser encontrado culpable de matar a su propia esposa a quien quemó viva debido al tono oscuro de su piel.

El insólito caso ocurrió en el estado de Rajastán, en India en junio de 2017, cuando aplicó un químico inflamable a su esposa Laxmi, bajo el pretexto de que este tenía propiedades medicinales. Poco después, el hombre hizo arder a su víctima utilizando una varita de incienso encendida.

Tras cometer el crimen, Kishandas huyó del lugar abandonando el cuerpo de su esposa cubierto en llamas. Tras escuchar los gritos, los familiares de la mujer presentes en la casa corrieron a su auxilio, trasladándola al hospital en estado crítico.

De acuerdo con el informe, Kishandas cometió el atroz acto luego de constantes imprecaciones a su esposa llamándola «gorda» y recriminándole el hecho de tener la «piel oscura».

La sentencia fue emitida luego de que 14 testigos y 36 documentos en relación a la agresión fueran presentados al tribunal encargado de juzgar el asesinato.