Pareja de youtubers sobrevive milagrosamente a choque mientras comían en restaurante de Houston, EE.UU.

Los creadores de contenido Patrick Blackwood y Nina Santiago, reconocida en plataformas digitales como «Nina Unrated», vivieron momentos de terror el pasado fin de semana cuando estuvieron a punto de perder la vida mientras grababan una reseña gastronómica en Houston.

En Houston, Texas, los críticos gastronómicos Nina Unrated y Patrick Blackwood resultaron con heridas leves tras ser impactados por un SUV

La pareja se encontraba disfrutando y documentando su experiencia con una hamburguesa de salmón en el restaurante Cuvee’s Culinary Creations cuando ocurrió el inesperado accidente, según reporta el medio digital La República.

El video viral muestra a los influencers sentados tranquilamente junto al ventanal principal del establecimiento cuando, de manera repentina, una camioneta SUV perdió el control y se estrelló directamente contra el cristal donde ellos se encontraban.

La violencia del impacto arrojó a Patrick y Nina al piso, entre vidrios rotos y mesas volcadas, generando una escena caótica que quedó grabada en su cámara y se propagó rápidamente por las redes sociales, causando conmoción entre sus seguidores.

Según información publicada por el periódico Excelsior, la conductora del vehículo aparentemente creyó que había activado el freno de mano mientras se estacionaba para asistir a un evento privado en la zona. Al soltar la palanca, la camioneta avanzó sin control alguno, embistiendo directamente la pared de cristal del restaurante.

Afortunadamente, a pesar de la violencia del choque, ambos youtubers lograron incorporarse y fueron auxiliados inmediatamente por otros comensales y empleados del establecimiento antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Tras el aparatoso accidente, Patrick y Nina fueron trasladados con urgencia a un hospital cercano, donde recibieron atención médica por múltiples cortes, contusiones y golpes en la cabeza.

Santiago, visiblemente afectada por lo ocurrido, compartió su experiencia en Instagram expresando que siente «dolor en la cabeza y el brazo«, pero se declara «agradecida de estar viva» y reflexiona que aquello «pudo ser nuestra última comida«, según recoge La República en su cobertura del incidente.

El equipo de Cuvee’s Culinary Creations no tardó en pronunciarse sobre lo ocurrido publicando en sus redes sociales un mensaje que decía: «Fin de semana de locos en Cuvee’s. Damos gracias a Dios porque todos estén bien«.

Mientras tanto, las autoridades de Houston iniciaron una investigación para determinar si el accidente se debió a un fallo mecánico en el vehículo, exceso de velocidad o simplemente un error humano por parte de la conductora, según informa La República.

La impactante escena del accidente provocó miles de mensajes de apoyo en las diferentes plataformas digitales, donde los seguidores de la pareja celebran su recuperación y destacan la rápida intervención de los servicios de emergencia.

A pesar del susto y las lesiones sufridas, Patrick y Nina han anunciado que, tras tomarse unas semanas para recuperarse completamente, retomarán las actividades en su canal con mayor precaución pero manteniendo su entusiasmo característico por compartir experiencias gastronómicas con su audiencia.

Este accidente pone de manifiesto los riesgos inesperados que pueden enfrentar los creadores de contenido durante sus grabaciones en lugares públicos, y cómo un momento ordinario puede transformarse en segundos en una situación potencialmente mortal que, afortunadamente en este caso, tuvo un desenlace favorable para todos los involucrados.