Pakistán: Autobús cae en barranco dejando 6 muertos y 38 heridos

Un trágico accidente de autobús ocurrido ayer domingo cerca del intercambiador de Chakri en la autopista M-2, de Pakistán, dejó al menos 6 personas fallecidas y 38 heridas.

43 pasajeros, 6 muertos y un conductor fugitivo en Pakistán

El 13 de julio, un autobús operado por una compañía de transporte privada, que viajaba de Rawalpindi a Multan, se vio involucrado en un accidente fatal cerca del intercambiador de Chakri en la autopista M-2.

Según reportes de The Express Tribune, el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 p.m., cuando el autobús, que llevaba 43 pasajeros, se salió de la carretera y cayó en un barranco profundo.

La causa inicial parece estar relacionada con la velocidad excesiva en una carretera resbaladiza debido a la lluvia, con informes indicando que el conductor ignoró advertencias para reducir la velocidad, lo que llevó a la pérdida de control del vehículo. La lluvia había hecho la carretera resbaladiza, contribuyendo al accidente.

El accidente resultó en la muerte de al menos 6 personas, con identidades confirmadas por The Express Tribune. Entre las víctimas se encuentran Saima Subhan, de 50 años, de Karachi; Samina Nasir, de 50 años, de Mian Channu; Faheem, de 18 años, de Wah Cantt; Naveeda Naheed, de Pir Mahal; Muhammad Ashraf, de 35 años; e Iram Batool, quien falleció más tarde en el hospital.

Además, 38 personas resultaron heridas, incluyendo 11 niños de edades comprendidas entre 1 y 17 años. Los heridos fueron distribuidos entre varios hospitales: 23 al Hospital Distrital de Chakwal, 8 al Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) en Islamabad, y 7 al Hospital Distrital de Rawalpindi. Siete de los heridos estaban en estado crítico, según The Express Tribune.

Conductor fugitivo y negligencia criminal

Los equipos de rescate llegaron al lugar del accidente y proporcionaron primeros auxilios antes de trasladar a los heridos a instalaciones médicas. Los hospitales en Chakwal, Rawalpindi e Islamabad atendieron a los heridos, con atención especial para aquellos en condición crítica.

La policía de Chakri, liderada por el inspector Masood, inició una investigación formal y ha registrado un caso contra el conductor, quien presumiblemente huyó del lugar del accidente. Tanto The Express Tribune como The Tribune reportan que el conductor y su asistente no fueron encontrados en el lugar, y las autoridades están trabajando para localizarlos.

La policía de la autopista y funcionarios distritales también están involucrados en determinar las causas exactas del accidente, incluyendo posibles factores como el estado de la carretera y la conducta del conductor.

La autopista M-2 es una ruta principal que conecta Rawalpindi y Multan, y es frecuentemente utilizada por autobuses de transporte público y privado. Las condiciones de lluvia que prevalecían el día del accidente crearon una situación de alto riesgo que, combinada con la velocidad excesiva del conductor, resultó en esta tragedia.

Los hospitales que recibieron a los heridos tuvieron que activar sus protocolos de emergencia para atender la gran cantidad de víctimas que llegaron simultáneamente. El Hospital Distrital de Chakwal recibió la mayor cantidad de heridos con 23 personas, lo que representó un desafío considerable para su personal médico.

El Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) en Islamabad atendió a 8 heridos, mientras que el Hospital Distrital de Rawalpindi recibió a 7 personas. Esta distribución de heridos en diferentes hospitales fue necesaria para garantizar que todos recibieran la atención médica adecuada, especialmente aquellos en estado crítico.