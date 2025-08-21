Ocho policías mueren en combate contra el Clan del Golfo en Colombia

Un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia, fue derribado y ocho oficiales murieron, durante un operativo contra el cartel del Clan del Golfo.

Según medios colombianos, al parecer, los oficiales fueron atacados con un dron equipado con explosivos. El helicóptero, al momento de extraer el personal en tierra, es impactado y derribado. De igual forma, agregan que el combate contra este grupo ilegal continúa y está pendiente la extracción del personal en tierra, quienes reciben apoyo de una aeronave arpía de la Fuerza Aérea.

«Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución, estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país», detalló El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional.