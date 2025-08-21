type here...
Buscar
33.9 C
Managua
jueves, agosto 21, 2025
Internacionales

Ocho policías mueren en combate contra el Clan del Golfo en Colombia

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia, fue derribado y ocho oficiales murieron, durante un operativo contra el cartel del Clan del Golfo.

Según medios colombianos, al parecer, los oficiales fueron atacados con un dron equipado con explosivos. El helicóptero, al momento de extraer el personal en tierra, es impactado y derribado. De igual forma, agregan que el combate contra este grupo ilegal continúa y está pendiente la extracción del personal en tierra, quienes reciben apoyo de una aeronave arpía de la Fuerza Aérea.

«Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución, estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país», detalló El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456