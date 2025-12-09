Ocho personas murieron tras caída de camión por precipicio en Bolivia

Ocho personas fallecieron y seis más resultaron heridas luego que un camión cayera a un precipicio de entre 150 y 200 metros de profundidad en las afueras de La Paz, Bolivia.

Según informes preliminares de Bomberos y la Policía, el siniestro habría sido causado por una mezcla de neblina, lluvia y mal estado de la vía, que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo, que acabó completamente destruido en el lecho de un río.

Los lesionados fueron rescatados y trasladados a centros de salud cercanos. Según el director nacional de los Bomberos, dos de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que entre los fallecidos habría una menor de tres años.