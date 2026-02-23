Nueva York queda paralizada por potente ciclón

Un potente ciclón que provocó acumulaciones de nieve dejó paralizada a toda el área metropolitana de Nueva York. A media mañana seguía nevando con intensidad: se reportaron más de 38 cm en Central Park y más de 55 cm en zonas de Long Island.

Nieve en New York

La nevada debía empezar a perder fuerza alrededor del mediodía y se esperaba un deshielo más adelante en la semana, explicaron meteorólogos. La mayor parte del área metropolitana registró entre 30 y 45 cm de nieve, aunque en Islip, en el condado de Suffolk, se informó un máximo de 57 cm.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) calificó las condiciones de viaje como «casi imposibles» y alertó de ventisca a lo largo de la costa noreste, con visibilidad muy reducida y desplazamientos «extremadamente peligrosos».

Rachas de viento de hasta 96 km por hora dejaron sin electricidad a más de 250.000 personas en la costa este, incluidas más de 100.000 en Nueva Jersey.