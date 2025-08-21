Niños pedían comida en la calle mientras sus padres estaban muertos en casa, en Estados Unidos

Tres niños de uno, dos y tres años de edad, fueron hallados hambrientos y en busca de comida en la calle de un residencial en Houston, Texas. Mientras esto ocurría sus padres estaban fallecidos tras una terrible discusión que tuvo un desenlace fatal.

Larry Crowson, teniente de la Policía de Houston, citado por la prensa, detalló que los infantes salieron del apartamento donde ocurrió el crimen y caminaron hasta el estacionamiento para pedir alimento. En esa zona fueron encontrados por agentes que habían acudido al lugar tras el reporte de un tiroteo.

Cuando los uniformados preguntaron a los niños por sus padres, los pequeños dijeron que estaban en el apartamento, «muertos». «Se notaba que tenían hambre y sed», dijo a la prensa una vecina identificada como Deborah McMillan, quien manifestó sentir particular pena por la niña de tres años, «la mayor», que incluso contó en detalle cómo fue la muerte de sus padres.

La vecina detalló que la madre de los niños, de unos 20 años de edad, quería separarse del padre de los pequeños, que tendría cerca de 30, pero le daba miedo hacerlo. Las autoridades manejan la teoría de que el hombre disparó primero a la mujer, para luego suicidarse.

El mortal episodio habría ocurrido unas 24 horas antes de que las autoridades descubrieran el suceso. Según reportes, los niños fueron enviados a casa de su abuela mientras se desarrolla la investigación.