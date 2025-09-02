type here...
Internacionales

Niño sufre graves lesiones al ser mordido por tiburón en EE. UU.

Por Diana Alborán
Un niño de 8 años tuvo que ser hospitalizado de emergencias luego de ser atacado por un tiburón cuando practicaba snorkel con su padre y su hermana cerca de un arrecife en Florida, EE.UU.

El ataque ocurrió la tarde de este lunes cerca de Cayo Largo y el menor fue mordido en una pierna, por encima de la rodilla.

Los primeros en asistir a la víctima fueron los tripulantes de un barco de buceo que estaba en la zona.

Según reportaron medios locales, el último ataque de tiburón registrado en el condado de Monroe ocurrió en julio del año pasado, cuando un pescador fue mordido y también debió ser hospitalizado.

